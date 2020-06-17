РИАМО - 17 июн. Сын известного артиста Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье погибшего в аварии с его отцом водителя Сергея Захарова, сообщает Газета.ru.

В Instagram Никита Ефремов также обратился к отцу, отметив, что любит его.

«Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось», — написал Никита Ефремов.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые ранения и умер в больнице.

Ранее Ефремов записал видеобращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание.