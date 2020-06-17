РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Новое здание школы на Новомытищинском проспекте, дом 4 войдет в крупный образовательный комплекс и станет вторым корпусом гимназии №16, сообщил глава округа Виктор Азаров.

«Посмотрел строительство новой школы по Новомытищинскому проспекту, дом 4. Ее строительство реализуется в рамках национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа». Изначально мы планировали, что это будет школа №35, но принято решение, что новое здание войдет в крупный образовательный комплекс и станет вторым корпусом гимназии №16», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что школа просторная и светлая. По словам Азарова, подрядчик здорово подтянулся по срокам строительства. Задача – до начала учебного года школу подготовить и сдать в эксплуатацию.

«Классы уже сформированы, персонал подобран. К 5 июля подрядчик обещал завершить отделочные работы и приступить к установке оборудования. 8 июля, также в рамках строительного дня, приеду и посмотрю уровень готовности», - отметил Азаров.