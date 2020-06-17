РИАМО - 17 июн. В Москве 16 июня в связи с переходом на следующий этап снятия карантинных ограничений открылись музеи, в первый же день их посетили почти 800 человек, сообщил в среду руководитель департамента культуры столицы Александр Кибовский.

«Музеи у нас тоже открылись с 16 июня по электронной записи. Вчера наши музеи посетило 784 человека», - сказал Кибовский в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что наибольшая посещаемость пришлась на музеи, где имеются парковые территории, которые открыли с 1 июня.