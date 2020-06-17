РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Педагоги Подольска стали лучшими на региональном этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя», сообщается на сайте администрации округа.

На заседании конкурсной комиссии регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в онлайн-режиме огласили победителей.

«Первое место в региональном этапе конкурса Московской области в номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: ОРКСЭ, ОДНКНР, основы православной веры» стала заместитель директора по УВР, учитель ОДНКНР школы №11 Подольска Галина Эсливанова. Она представила методическую разработку «Школьный форум по созданию Книги Памяти», - говорится в сообщении.

В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» победу одержал коллектив авторов детского сада №36 «Сказка» Подольска, в частности заведующий Ирина Змитрук, старший воспитатель, член ассоциации Светлана Мосина; воспитатель, член ассоциации Галина Тютрина.

Всего в региональном этапе конкурса приняло участие 86 работ 122 педагогов из 44 территорий Московской области. На экспертизу представили 68 индивидуальных и коллективных работ 95 педагогов из 40 территорий, которые были выделены экспертной комиссией регионального этапа конкурса. Для представления в конкурсную комиссию межрегионального этапа конкурса отобрали пять работ победителей регионального этапа.

Участниками регионального этапа конкурса стали педагоги детских садов и школ Московской области разных типов образовательных организаций. В работах, предоставленных на региональный этап конкурса, находился богатый опыт педагогической практики образовательных организаций Московской области по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи по базовым региональным программам «Добрый мир», «Духовно-нравственная культура. Основы православной культуры», авторским программам и пособиям.