РИАМО - 17 июн. Подольск и Химки лидируют по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки, там выявлено 55 и 40 новых случаев заражения, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-2019.

38 новых случаев инфицирования выявили в Сергиевом Посаде, 35 – в Красногорске, 34 – в Одинцове, 32 – в Серпухове, 30 – в Домодедове, по 29 – в Егорьевске и Люберцах, 27 – в Богородском округе, 25 – в Жуковском, 23 – в Реутове, 20 – в Коломне и Электростали.

Еще по 14 новых случаев выявили – в Дмитрове и Рузе, по 13 – в Зарайске, Кашире и Раменском, 12 – в Орехово-Зуеве, по 11 – в Мытищах и Щелкове, по 10 – в Истре, Краснознаменске, Протвине, девять – в Балашихе, восемь – в Солнечногорске и Озерах.

По шесть случаев заражения – в Наро-Фоминске и Чехове, Серебряных Прудах, пять – в Лыткарине и Клину, по четыре – в Ивантеевке, Ленинском, Лотошине, Пушкине, по три – в Дзержинском, Долгопрудном, Котельниках, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Лобне и Шатуре, по два – в Бронницах, Воскресенске, Королеве, Красноармейске, Луховицах, Талдоме, Шаховской, Электрогорске.

По одному случаю за сутки – в Дубне, Можайске, Рошале, Ступине, Пущине и Фрязине, ни одного случая – во Власихе, Волоколамске, Звездном городке, Молодежном и Черноголовке.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 51 416 случаев заражения коронавирусом. Скончалось 728 человек. Выздоровели и выписались 19 319 человек.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.