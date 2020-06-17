РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили девять новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 458 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 680 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 51 416 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 19 319 человек выписали домой из стационаров, 728 скончались из-за развившихся осложнений. Всего 1 458 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.