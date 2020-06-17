РИАМО - 17 июн. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление об отмене более 450 устаревших нормативно-правовых актов РСФСР и СССР, сообщает Федеральное агентство новостей.

Документы и отдельные их положения утратят свою силу с 2020-2021 годов. Устаревшие законы отменяются в рамках механизма «регуляторной гильотины». Большинство из них были приняты в период с 1946 по 1991 год.

«В их числе — правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам», — говорится в сообщении.

Кроме того, Мишустин отменил приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.