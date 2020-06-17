РИАМО - 17 июн. В среду вечером в столице образовались многокилометровые пробки, загруженность движения оценивается в девять баллов из десяти максимальных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Ситуацию осложняет перекрытие улиц из-за репетиции парада Победы, которая пройдет вечером в среду. В центр города уже прибыла военная техника.

Хуже всего ситуация на Садовом кольце: на улицах Земляной Вал, Крымский Вал, Землянка, Новый Арбат, на Смоленском бульваре, Серебрянической набережной и других центральных улицах.

Движение затруднено также на участках МКАД на западе, востоке и юго-востоке.

По прогнозу, к 19 часам плотность движения достигнет максимальных десяти баллов, а к 20 часам снизится до семи. Дороги станут свободными после 22 часов.