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Пелагия Тихонова
17 июня в Москву пришла рекордная жара – воздух после полудня раскалился до 31,1 градуса, побив рекорд 128-летней давности.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Из-за крайне высокой температуры воздуха Гидрометцентр объявил в столице в среду «оранжевый» уровень погодной опасности.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Спасаться от зноя многие горожане решили в городских парках, у фонтанов и водоемов.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Особой популярностью в жару пользуются так называемые сухие фонтаны, струи которых прекрасно освежают.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Именно так и поступили посетители ВДНХ, облюбовавшие сухой фонтан около «Москвариума».
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
И дети, и взрослые наслаждаются спасительной прохладой.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Многие родители предусмотрительно взяли с собой купальники, и малыши устроили настоящее купание под струями фонтана.
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Пелагия Тихонова
Посетители ВДНХ у фонтана около павильона «Москвариум».
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Пелагия Тихонова
Впрочем, некоторые взрослые тоже не выдержали и залезли в фонтан по колено, чтобы охладиться.
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Пелагия Тихонова
Девушки на ВДНХ около фонтана «Каменный цветок»
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Пелагия Тихонова
Многие воспользовались тем, что еще находятся на удаленке, и отправились загорать и купаться, хотя официально пляжный сезон в столице еще не открыт.
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Пелагия Тихонова
Некоторые москвичи уже открыли купальный сезон в зоне отдыха «Левобережный», на берегу Химкинского водохранилища. В среду здесь много отдыхающих.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Правда, искупаться решаются немногие. В основном люди загорают под деревянными тентами, на лежаках и просто на траве у воды, а некоторые разместились чуть дальше под деревьями.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Москвичи на пляже в зоне отдыха «Левобережный» в Москве.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Дети и взрослые радуются жаркой погоде и возможности отдохнуть на природе.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Кто-то делает первые пляжные селфи.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Пляж в зоне отдыха «Левобережный».
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