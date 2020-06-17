РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Ученица детской школы искусств №4 городского округа Люберцы Виктория Потапова стала лауреатом II степени Всероссийского фестиваля искусств «Вот оно какое, наше лето!», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Фестиваль проходил в режиме онлайн и был посвящен Дню России. Девочка выступала в номинации «Инструментальное исполнительство» (произведения русских композиторов), возрастная категория 8-11 лет.

«Поздравляем Викторию и ее преподавателя Ларису Рыбицкую с прекрасным результатом!» - говорится в сообщении.