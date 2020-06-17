РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. Совет депутатов Люберец согласовал имущество, планируемое к передаче в муниципальную собственность городского округа Люберцы, которое находится в федеральной собственности и в управлении МУ МВД РФ «Люберецкое», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В среду в администрации городского округа Люберцы прошло дистанционное заседание совета депутатов. Были рассмотрены вопросы согласования имущества для принятия в муниципальную собственность, внесения изменений в бюджет городского округа Люберцы, уточнения Дорожного фонда городского округа Люберцы и проведения Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Докладчиками выступили заместители главы администрации Андрей Сыров, Нина Забабуркина и председатель территориальной избирательной комиссии Борис Новиков.

«По итогу доклада Андрея Сырова советом депутатов было единогласно согласовано имущество, планируемое к передаче в муниципальную собственность городского округа Люберцы, находящееся в федеральной собственности и в управлении МУ МВД РФ «Люберецкое», - говорится в сообщении.

Забабуркина вынесла на заседание два вопроса: уточнение Дорожного фонда городского округа Люберцы и внесение изменений в решение совета депутатов о бюджете.

«Доходы бюджета округа на 2020 год предполагается уменьшить на 1,22 миллиарда рублей. Оценка выпадающих налоговых и неналоговых доходов в размере более 900 миллионов рублей определена в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции и принятием мер по обеспечению устойчивого развития экономики в текущем году», - заявила Забабуркина.

В завершение заседания Новиков выступил с докладом об организации и проведении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.

«В городском округе Люберцы 167 участковых избирательных комиссий и 68 мест для голосования. Голосование будет проходить с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 ежедневно. Если участник не может находиться в дни голосования на избирательном участке, где он включен в список избирателей, то он может подать заявление о голосовании по местонахождению до 21 июня. Прикрепиться к участку для голосования можно в любом территориальном избиркоме, УИКе, МФЦ или на портале госуслуг», - пояснил Новиков.

Все вынесенные на заседание вопросы были единогласно приняты советом депутатов.