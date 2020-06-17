РИАМО - 17 июн. Военная техника прибывает на Тверскую улицу в центре Москвы для репетиции парада Победы, в мероприятии примут участие как современные образцы техники, так и машины времен Великой Отечественной войны, передает в среду корреспондент РИАМО.

К месту репетиции техника идет не своим ходом, ее доставляют военные грузовые КамАЗы. Уже на месте их разгружают, а участники репетиции занимают свои места.

Пешеходную часть Тверской улицы оградили, через каждые 10-15 метров рядом с ограждениями стоят сотрудники Росгвардии. Многие прохожие останавливаются, чтобы сфотографировать технику.

Вечером в среду в Москве пройдет репетиция парада Победы, в связи с этим автомобильное движение по некоторым городским улицам ограничено. Станции метро «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку.

В этом году военный парад в честь Победы в Великой Отечественной войне перенесли на 24 июня. Провести парад 9 мая не позволила пандемия коронавируса.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>