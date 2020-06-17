РИАМО - 17 июн. Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Андрей Демин рассказал, что в борьбе с курением может помочь обычная чистая питьевая вода.

По его словам, тем, кто бросает курить, некоторое дополнительное количество воды поможет в вымывании из организма полученных от курения ядовитых веществ. Более того, бутылка с водой выступит своеобразным средством «заместительной терапии».

«Бутылка с водой в руках позволит курящему человеку чем-то занять руки. Курение – это действие, в котором заняты руки. Поэтому глоток воды в какой-то степени может это заменить», – сказал Демин в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что вода также поможет справиться с головными болями, которые возникают у некоторых людей, бросивших курить.

«Многие жалуются на головные боли, особенно в первые недели после отказа от курения, потому что возникает нехватка никотина в организме. Дополнительное количество воды позволяет справиться с этими болями», - сказал специалист.

Также Демин подчеркнул, что питьевая вода поможет тем, кто боится после отказа от курения набрать лишний вес.