РИАМО - 17 июн. Центральная избирательная комиссия РФ разработала правила санэпидбезопасности во время голосования по поправкам в Конституцию, данные рекомендации будут применены и на избирательных участках в Подмосковье, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы Мособлизбиркома.

«ЦИК России совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека подготовили правила санэпидембезопасности при голосовании в помещении. Участнику голосования необходимо придерживаться специальных нанесенных линий движения и соблюдать безопасную дистанцию не менее 1,5-2 метров», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что у голосующих будут измерять температуру и предлагать им обработать руки антисептическим средством, а также каждому избирателю предоставят одноразовую медицинскую маску, перчатки и индивидуальную ручку. Проверка паспортов будет на расстоянии 1,5-2 метров, а для идентификации личности необходимо кратковременно опустить маску.

Кроме того, кабинки на избирательных участках будут без передней шторки, входы и выходы – в разных концах помещения. В целях безопасности за один час смогут проголосовать от 8 до 12 человек.

«Безопасность членов комиссий также будет обеспечена. Сотрудники УИК будут находиться на участках в масках, перчатках и защитных экранах для лица. Члены комиссий, которые будут проводить голосование вне помещения, дополнительно будут в одноразовых защитных халатах», - добавил собеседник агентства.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ изначально назначили на 22 апреля, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции голосование пришлось отложить. Новая дата голосования – 1 июля, этот день будет выходным. При этом голосование будет длиться еще несколько дней до главной даты – с 25 июня.

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