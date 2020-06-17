РИАМО - 17 июн. Люди, устраивающие ночные тусовки на Патриарших прудах в центре Москвы, демонстрируют безответственное и общественно опасное поведение, сообщил РИАМО в среду депутат Мосгордумы Александр Семенников.

Жители Патриарших прудов жалуются на постоянный шум от тусовок на улице. По ночам молодые люди устраивают под окнами жилых домов дискотеки, шумят, распивают спиртные напитки. Проблема снова стала актуальной после отмены в Москве режима самоизоляции.

«Такая ситуация на Патриарших возникает не первый раз. Налицо не только нарушения требований по обеспечению тишины и покоя граждан. Если тусовщики собирались на свои ночные рандеву во время действия режима самоизоляции (кафе и ресторанам в этот период работа была запрещена), тем самым они не просто мешали нормальному отдыху жителей, они подвергали опасности здоровье свое собственное и окружающих, совершали серьезные административные правонарушения», - сказал Семенников.

По его словам, ситуация на Патриарших – это часть более общей проблемы шума в мегаполисе, решить которую можно только системно.

«Если говорить о законодательных мерах в дополнение к уже имеющимся, то период самоизоляции дал нам дополнительный опыт. Так, «всплыла» проблема квартирных ремонтов, которыми некоторые граждане решили заняться на самоизоляции. Дневной шум не запрещен, но каково целыми днями слушать треск перфораторов и дрелей? <...> Мэр (Москвы Сергей Собянин - ред.) дополнил свой указ о режиме повышенной готовности соответствующим положением, а в МГД внесен законопроект, устанавливающий норму о запрете дневного шума в период действия режима повышенной готовности», - сказал Семенников.

Он отметил, что проблему шумных объектов общепита и торговли недавно обсуждали на круглом столе в Мосгордуме. Подготовлен проект закона города Москвы, сейчас прорабатывается возможность его официального внесения в думу.

«Хотел бы подчеркнуть, что борьба с шумом - это вопрос не только московской, но и федеральной повестки. В частности, соответствующие нормы ответственности обязательно должны быть в обновленном Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях», - заключил депутат.

Как сообщил РИАМО координатор «Безопасной столицы» Антон Акишин, участники проекта готовы помочь жителям Патриарших прудов.

«Сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Тоже подключимся. «Безопасная столица» всегда за жителей, всегда готовы помочь», - сказал Акишин.

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