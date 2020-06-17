РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольский машиностроительный завод досрочно осуществил поставку трех парогенераторных установок на Усинское месторождение ПАО «Лукойл», начало эксплуатации запланировано на конец 2020 года - начало 2021 года, сообщается на сайте предприятия.

Согласно договору с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», АО «Подольский машиностроительный завод» осуществляет поставку трех парогенераторных установок и оказание услуг по шефнадзору за монтажом и пусконаладочными работами в рамках инвестиционного проекта «Строительство парогенераторных установок на Усинском нефтяном месторождении». Этот договор стал продолжением поставок аналогичных парогенераторных установок производства «ЗиО», которые в количестве восьми единиц уже успешно эксплуатируются на месторождении и получили положительный отзыв заказчика.

«АО «Подольский машиностроительный завод» досрочно осуществило поставку трех парогенераторных установок на Усинское месторождение ПАО «Лукойл». Парогенераторные установки с прямоточным котлом разработаны «ЗиО» в рамках программы импортозамещения и предназначены для повышения нефтеотдачи методом выработки влажного пара или горячей воды высокого давления для паротеплового воздействия на нефтяные пласты высоковязкой нефти Усинского нефтяного месторождения. Досрочная поставка оборудования позволит приступить к монтажным и пусконаладочным работам. Начало эксплуатации запланировано на конец 2020 — начало 2021 года», - говорится в сообщении.

Группа компаний «ЗиО» является одним из лидеров российского энергетического машиностроения. Помимо классического направления по проектированию и изготовлению котельного оборудования для энергоблоков большой мощности. Группа компаний «ЗиО» разрабатывает и производит импортозамещающее оборудование - парогенераторные установки для осуществления теплового воздействия на нефтяные пласты, системы охлаждения тепловых электростанций, газовые перекачивающие станции. Компания выполняет проекты по созданию печного и факельного оборудования для нефтяной, газовой и химической отраслей.