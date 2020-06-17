РИАМО - 17 июн. До октября в подмосковном Красногорске после благоустройства полностью откроют набережную в Павшинской пойме, теперь там появилась уютная набережная со спусками к воде, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Подмосковье большая программа благоустройства — приводим в порядок парки, улицы, зоны отдыха. До октября полностью откроем набережную в Павшинской пойме в Красногорске», — написал Воробьев в Instagram.

Он добавил, что благоустройство у Никольского храма началось два года назад. Прежде там был пустырь, а теперь появилась уютная набережная со спусками к воде, скамейками, беговой дорожкой и площадками для прогулок.

Ранее в Подмосковье возобновили благоустройство 26 территорий, на объектах работают только с соблюдением санитарной техники безопасности. Благоустройства проходят в Одинцове, Красногорске, Королеве, Серпухове, Клину, Домодедове, Электростали и других городах.