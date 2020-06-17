РИАМО - 17 июн. Столкновение трамвая и автомобиля такси произошло в среду на Чертановской улице, в результате ДТП никто не пострадал, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 16:22 в районе дома №32.

«В результате происшествия никто не пострадал. Затруднений в движении транспорта на данном участке нет», - сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы «Мосгортранса», в ДТП попал трамвай маршрута №1. В городском транспорте никто не пострадал. Движение трамваев было оперативно восстановлено.

За прошлую неделю в столице зафиксировано 141 ДТП, в них погибли восемь человек, пострадали 146.