РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. В Домодедове за сутки выявили 30 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных с начала эпидемии в округе составляет 1 504 человека, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 680 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 51 416 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 728 человек. Выздоровели и выписались 19 319 человек. Выявленные случаи заболевания по городским округам: <...> Домодедово - 1504», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.