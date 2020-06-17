РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах в результате столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем на Инициативной улице пострадала пассажирка автобуса, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Информация о ДТП поступила в среду в 11:39.

«На Инициативной улице Люберец автомобиль подрезал автобус. В результате столкновения упала пассажирка автобуса, она получила травмы», - сказал сотрудник.