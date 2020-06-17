РИАМО - 17 июн. В среду с 19:00 и до окончания репетиции парада на Красной площади выход из нескольких станций столичного метро в центре города будет ограничен, сообщается в официальном твиттер-аккаунте Московского метрополитена.

В столице в среду вечером пройдет репетиция парада Победы, в связи с этим автомобильное движение по некоторым городским улицам будет ограничено.

«Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая», «Библиотека имени Ленина» будут работать только на вход и пересадку пассажиров», - говорится в сообщении.

В 2020 году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ранее военный парад перенесли с 9 мая на 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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