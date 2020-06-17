РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Одиннадцать новых случаев коронавирусной инфекции выявили в городском округе Мытищи за сутки, всего в муниципалитете теперь 1 633 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В Московской области за сутки выявили 680 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 51416 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 728 человек. Выздоровели и выписались 19319 человек. В городском округе Мытищи выявили 1633 случая заболевания», - говорится в сообщении.

16 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1622.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Самые важные новости дня в карточках.

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.