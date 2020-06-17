РИАМО - 17 июн. Власти Москвы продлили действие ранее выданных сертификатов на отдых и оздоровление детей до 31 октября 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Из-за распространения коронавируса в Москве временно приостановлена организация выездного летнего отдыха для детей из социально не защищенных семей. Детские лагеря были временно закрыты в других регионах России.

«В этой связи семьи, ранее получившие сертификаты на оплату детских путевок, не смогли воспользоваться ими в июне 2020 года. Июльская и августовская смены детского отдыха, скорее всего, будут проходить в ограниченных масштабах, и, соответственно, многие семьи также не смогут приобрести путевки», - говорится в сообщении.

В рамках московской программы детского отдыха родители или иные законные представители ребенка могут самостоятельно приобрести путевку в детский оздоровительный лагерь, полностью либо частично оплатив ее за счет сертификата, выданного правительством города. Стоимость сертификата составляет 30 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.