РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали делать основание для новой детской игровой площадки на Симферопольской улице, работы завершат до конца июня, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Во дворе дома №49 у корпусов 4 и 5 на Симферопольской улице проводят работы по обустройству основания для новой детской игровой площадки. Ее площадь составит 450 квадратных метров. Работы по устройству основания завершат до конца июня. Такие же виды работ проведут во дворе дома №1 на улице Советская», - говорится в сообщении.

Ранее во дворе на улице Школьная, дом №50 между корпусами 1,3 и 4 отремонтировали тротуары и проезд вдоль домов. Также обустроили дополнительные парковочные карманы, уложили новое асфальтовое покрытие вблизи мусороуборочной площадки.