РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 июн. Тест на антитела к коронавирусу можно будет сдать с 1 июля в поликлиниках Щелкова, сообщается на сайте администрации городского округа.

В медучреждениях округа будут проводить иммуноферментный анализ крови, который позволяет определять уровень иммунитета организма к Covid-19.

«ИФА-исследования позволяют выявить среди жителей тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или болеет в бессимптомной форме, а также то, какой процент населения выработал иммунитет к Covid-19», - говорится в сообщении.

На данный момент проводится закупка дополнительного медицинского оборудования и необходимых материалов для проведения тестирования, которые в ближайшее время поступят в Щелковскую областную больницу.

Чтобы пройти тестирование, необходимо оформить запись в процедурный кабинет на портале госуслуг или по телефону: 8(800)550-50-30.

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.