РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В Люберцах за минувшие сутки выявили 29 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1751 инфицированного, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

За сутки в Московской области выявили 680 новых случаев заражения коронавирусом.

«В Люберцах выявили за сутки 29 случаев коронавируса. Всего в округе 1751 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили три новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 273 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили еще три случая коронавируса за сутки, в округе число инфицированных достигло 444.

Всего с начала пандемии в Московской области зафиксировано 51416 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 728 заболевших. Выздоровели и выписались 19319 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.