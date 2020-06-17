РИАМО - 17 июн. Путевки на санаторно-курортное лечение для льготников в Москве перенесли на более поздний период, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Речь идет о льготных категориях граждан: детях-инвалидах, инвалидах I группы, пострадавших в результате террористических актов и других.

«В общей сложности в апреле-мае 2020 года на лечение не смогли выехать 48,6 тысячи москвичей. Выданные им путевки перенесены на более поздний период», - говорится в сообщении.

Гражданам, которые самостоятельно купили билеты на проезд к месту лечения с датой заезда, начиная с 1 апреля этого года, и по объективным причинам не смогли их своевременно вернуть, понесенные затраты будут компенсированы из расчета не более 13 тысяч рублей на каждого льготника либо сопровождающего лица.