РИАМО - 17 июн. В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом, за весь период скончались 728 человек, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с Covid-19.
За сутки в регионе выявили 680 случаев заражения, за весь период в Подмосковье выявили 51 416 случаев коронавируса. Выздоровели 19 319 человек.
В регионе продолжает действовать масочный режим, в рамках которого жители должны надевать защитные маски в общественных местах. Кроме того, жителям стоит соблюдать социальную дистанцию.
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Текстовая трансляция
17 ИЮНЯ
- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.
- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.
- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.
- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.
- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.
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