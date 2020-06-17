РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июн. В подмосковных Люберцах детям-сиротам в деревне «SOS-Томилино» напомнили правила пожарной безопасности, говорится в сообщении отдела надзорной деятельности МЧС по Люберецкому району.

«Государственные инспекторы городского округа Люберцы посетили детей-сирот и детей из неблагополучных семей в деревне «SOS-Томилино». Целью визита стала профилактика пожарной безопасности с несовершеннолетними, а также воспитание в детях осознанного пожароопасного поведения. Инспекторы в форме беседы напомнили детям основные меры пожарной безопасности в летнее время, правила поведения в случае пожара либо иной ЧС», - говорится в сообщении.

Инспекторы привели детям реальные истории пожаров, их последствий, а также ответили на все интересующие вопросы. Отдельное внимание инспекторы уделили правильному использованию первичных средств пожаротушения, знанию телефонов экстренных служб, а также правильному докладу при звонке на указанные номера.

Также инспекторы осмотрели места проживания семей, проинструктировали персонал учреждения и опекунов детей. По окончании мероприятия детям вручили наглядную агитационную литературу по пожарной безопасности, а также по безопасному купанию в летний период.

В мероприятии было задействовано 18 детей, 12 работников учреждения и опекунов.