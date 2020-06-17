РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Городская больница №2 подмосковного Красногорска оплатила задолженность поставщику продуктов после вмешательства бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей.

В начале мая текущего года к Головневу поступило обращение индивидуального предпринимателя с жалобой на бездействие Красногорской городской больницы №2. В частности, в заявлении говорилось о невыполнении обязательств медучреждения по договорам на поставку продуктов питания.

«Согласно договорам, поставки товаров осуществляются партиями на основании заявок заказчика с даты заключения контрактов по 31 декабря 2020 года. Оплата должна производиться в срок, не превышающий 15 рабочих дней с момента подписания заказчиком товарной накладной и акта сдачи-приемки товаров. Однако на расчетный счет поставщика денежных средств за фактически поставленный товар по 14 накладным не поступило», - говорится в сообщении.

Головнев направил в адрес Главного контрольного управления Московской области письмо о рассмотрении доводов, изложенных предпринимателем в обращении, а также о проведении проверки по факту бездействия должностных лиц медучреждения и в случае выявления нарушений о принятии мер, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

В результате совместной работы бизнес-омбудсмена и ГКУ Московской области по данному обращению заказчик произвел оплату по актам, указанным ИП в заявлении, в полном объеме. Общая сумма перечисленных средств по заявленной задолженности составила почти 20 тысяч рублей.

«Жалоба ИП удовлетворена, претензию удалось уладить во внесудебном порядке, хотя автор обращения настроен был решительно и в случае отсутствия оплаты собирался потребовать через арбитраж уплаты неустоек, добиваться выплаты штрафов и судебных расходов. И был бы абсолютно прав, исполнение обязательств по контрактам – обязательно для всех», - отметил Головнев.

Он напомнил, что нарушение сроков и порядка оплаты услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных или муниципальных нужд влечет наложение на должностное лицо штрафа от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения должностное лицо могут дисквалифицировать на срок от одного года до двух лет.

«Поскольку оплата поставленного товара произведена, работа по этому обращению индивидуального предпринимателя прекращена», - заключил Головнев.