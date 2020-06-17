Что будет, если купаться в запрещенном месте

В отличие от стихийных пляжей, официально разрешенное место для купания должно соответствовать целому ряду требований. Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 18), водные объекты, используемые в целях купания, в том числе расположенные в черте городских и сельских поселений, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Чтобы водоем стал разрешенным местом для купания, на него должно быть получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Нормы устанавливаются положениями: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы, гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

Вода и санитарное состояние территории водного объекта должны соответствовать гигиеническим требованиям, к воде должны быть оборудованы безопасные и удобные подходы. На дне не должно быть зарослей водорослей, ям, острых камней. Обязательно отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, а также удаление от портов, шлюзов, мест сброса сточных вод.

На официальном пляже выделяются отдельные зоны для купания, в том числе детская – с основной глубиной 40–50 см (но не более 70 см), оборудуются теневые навесы, устанавливаются раздевалки, туалеты, урны и подобные объекты. Обязательно наличие медпункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой.

Перед каждым купальным сезоном положено получать санитарно-эпидемиологическое заключение и проводить лабораторный контроль за качеством воды, чтобы водоемы были признаны безопасными для купания. Воду как до, так и во время купального сезона исследуют на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические, радиологические показатели.

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