Что будет, если купаться в запрещенном месте

Санитарные требования
В отличие от стихийных пляжей, официально разрешенное место для купания должно соответствовать целому ряду требований. Согласно Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 18), водные объекты, используемые в целях купания, в том числе расположенные в черте городских и сельских поселений, не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.
Чтобы водоем стал разрешенным местом для купания, на него должно быть получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Нормы устанавливаются положениями: СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы, гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов», СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».
Вода и санитарное состояние территории водного объекта должны соответствовать гигиеническим требованиям, к воде должны быть оборудованы безопасные и удобные подходы. На дне не должно быть зарослей водорослей, ям, острых камней. Обязательно отсутствие водоворотов, течений более 0,5 м/с, а также удаление от портов, шлюзов, мест сброса сточных вод.
На официальном пляже выделяются отдельные зоны для купания, в том числе детская – с основной глубиной 40–50 см (но не более 70 см), оборудуются теневые навесы, устанавливаются раздевалки, туалеты, урны и подобные объекты. Обязательно наличие медпункта и спасательной станции с наблюдательной вышкой.
Перед каждым купальным сезоном положено получать санитарно-эпидемиологическое заключение и проводить лабораторный контроль за качеством воды, чтобы водоемы были признаны безопасными для купания. Воду как до, так и во время купального сезона исследуют на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические, вирусологические, радиологические показатели.
Общее законодательство
Согласно части 4 статьи 6 Водного кодекса РФ, на водных объектах общего пользования купание может быть запрещено. А постановлением правительства РФ от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах» установлено, что утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах осуществляется на региональном уровне, поясняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Телегин. Занимается утверждением этих правил орган государственной власти субъекта РФ.
Ответственность в Москве
В Москве вопрос безопасного купания регулируют Правила охраны жизни людей на водных объектах города Москвы, которые утверждены постановлением правительства Москвы от 05.08.2008 № 702-ПП. В приложении 1 описаны знаки, запрещающие купание. К ним относятся: «Купаться запрещено», «Купать детей запрещено», «Входить в воду запрещено», «Опасно! Грязная вода!», «Стой! Опасное дно», «Опасно! Слив горячей воды».
Перед тем, как искупаться, надо внимательно изучить территорию вокруг водоема на наличие этих знаков. По словам Юрия Телегина, за купание в неположенном месте в столице установлена административная ответственность (статья 3.6 КоАП г. Москвы) – предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей.
Правила загара: как подготовить кожу, выбрать крем и чего опасаться>>
Ответственность в Московской области
В Подмосковье, в свою очередь, действуют Правила охраны жизни людей на водных объектах в Московской области, утвержденные постановлением областного правительства от 28.09.2007 № 732/21. Согласно пункту 26 правил, на пляжах и в местах массового отдыха запрещается купаться в местах, где выставлены щиты с запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений.
Неприспособленный для купания водоем в Подмосковье отмечается знаком «Купаться запрещено» (пункт 52 правил). А вот специальной ответственности за нарушение указанных требований в Московской области не установлено, говорит Телегин. Поэтому оштрафовать купальщика не получится.
Травмы на водоемах
Прежде всего среди негативных последствий купания в неразрешенных местах следует отметить травмы. Человек может наступить на осколок стекла, острый камень или корягу и пораниться. Даже не сильно поранившись, вы можете испугаться и не суметь доплыть до берега, предостерегает Нэя Георгиева, врач-терапевт, старший медицинский консультант компании «Теледоктор24». К тому же в рану может попасть инфекция. Вероятные последствия плачевны, вплоть до некроза (гангрены), вызываемого клостридиями, которые вполне могут попасть в водоем со сточными водами.
А травмы при нырянии в неположенном месте и вовсе могут быть опасны для жизни – например, если на дне находится бетонная плита, а глубина недостаточная.
Возможные инфекционные заболевания
По словам врача-педиатра, инфекциониста, основателя и главного врача сети медицинских центров «Инстамед» кандидата медицинских наук Ольги Рублевой, вода в водоеме может содержать большое количество патогенных или условно-патогенных микроорганизмов: кишечную палочку, стафилококки, протеи, сальмонеллы. При купании вода с ними неизбежно попадает в рот, нос и глаза. Самое частое последствие – кишечная инфекция.
Особенно уязвимы дети, так как у них кислотность желудочного сока гораздо ниже, чем у взрослых. Поэтому патогенные бактерии и вирусы (например, все те же стафилококки, рота- или аденовирусы и другие) не погибают в кислой среде желудка, а продолжают размножаться. Кишечная инфекция сопровождается рвотой, многократным жидким стулом, повышением температуры. Самым грозным осложнением является обезвоживание, особенно у детей первого года жизни, когда пациента обязательно нужно госпитализировать, лечить антибиотиками и ставить капельницы. В очень редких случаях при сильном обезвоживании и наличии хронических заболеваний исход кишечной инфекции может быть смертельным, предостерегает врач.
Если вода заражена личинками, существует опасность церкариоза – это заболевание вызывает сильнейший зуд из-за проникновения личинок под кожу, добавляет Нэя Георгиева.
После купания может развиться и наружный отит – вирусный или бактериальный: воспаляется ухо от входа в ушную раковину до барабанной перепонки.
При попадании воды с содержанием в ней большого количества микробов в рот или нос, особенно при наличии небольших повреждений слизистой оболочки, может появиться стоматит (болезненные язвочки на слизистой полости рта), гингивит (воспаление десен). По словам Рублевой, эти заболевания часто сопровождаются резкой болезненностью во рту, прием пищи затруднен, иногда даже повышается температура, появляется слабость.
Сергей Чуб, врач первой категории, офтальмохирург клиники микрохирургии глаза «Я вижу», среди возможных заболеваний глаз после купания в неположенном месте отмечает акантамебный кератит. Вызывается это заболевание простейшим – акантамебой, обитающей в открытых водоемах. Если есть покраснение глаз, повреждения на слизистой или на роговице, то попадание акантамебы вызывает сильное воспаление, которое может закончиться язвой роговицы с перфорацией или выраженным помутнением роговицы.
Другое заболевание, которое можно получить, искупавшись в грязной воде – вирусный конъюнктивит, сопровождающийся резью, жжением, болью в глазах, слезотечением.
Если уж так случилось, что вы искупались в запрещенном месте, после купания обязательно вымойте лицо и промойте глаза питьевой водой, рекомендует Чуб, а в случае появления симптомов обратитесь к врачу.
Можно ли просто «помочить ноги»
Можно ли просто помочить ноги в воде, не окунаясь в водоем полностью? С одной стороны, так вы не проглотите, например, кишечную палочку. С другой стороны, на коже стоп и голеней могут быть микротравмы, которые являются входными воротами для паразитов, считает Нэя Георгиева.
Ольга Рублева не рекомендует ни мочить ноги в воде, ни касаться грязной воды руками. Если такой контакт уже состоялся, важно ни в коем случае не трогать лицо, не чесать глаза и нос, пока вы тщательно не вымоете руки с мылом. В противном случае это тоже может привести к вышеперечисленным заболеваниям.
Где купаться можно
В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечивается проведение обработок против клещей и личинок комаров, на них оформлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе программы производственного контроля. Имеются необходимые дезинфицирующие средства для уборки туалетов, обеспечены качество и безопасность песка, своевременно произведена его замена, рассказывает Николай Дубинин, врач-дезинфектолог (направление эпидемиологии), врач-организатор здравоохранения, директор по качеству компании «Кафедра дезинфекционного дела».
Официально летом 2020 года места для купания в Московском регионе еще не открывали.
Когда произойдет открытие купального сезона в столице, пока неизвестно. По данным программы «Вести. Неделя в городе» телеканала «Россия 1», летом 2020 года в Москве готовятся открыться восемь пляжей: «Тропарево», «Мещерское», «Левобережный», Beach Club, два пляжа в Серебряном бору, а также пляжи на Школьном и Черном озере в Зеленограде.
В Подмосковье пляжи планируют открыть 1 июля. По данным подмосковного главка МЧС, к началу купального сезона в области запланировано открытие 114 пляжей и 86 мест отдыха у воды, которые находятся на территории 57 муниципалитетов.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии