РИАМО - 17 июн. В Подмосковье за минувшие сутки выявили 680 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выявленных случаев инфицирования в регионе к настоящему моменту достигло 51 416, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Выздоровели и выписались 19 319 человек», — говорится в сообщении.

Сейчас в Подмосковье постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Однако жителям по-прежнему нужно носить маски в транспорте и общественных местах.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.