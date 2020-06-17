РИАМО – 17 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ослабление режима самоизоляции далось ему тяжелее, чем введение ограничительных мер из-за распространения коронавируса, передает Интерфакс.

Он подчеркнул, что введение ограничений по закрытию театров давались ему тоже тяжело. Между тем, мэр обратил внимание, что эти действия были направлены на ограждение москвичей от болезней и смертей.

«Тяжелые решения, но понятные. Не все их одобряли, понимали. А когда принимаешь обратные решения об открытии, оказалось, - гораздо сложнее», - сказал мэр.

Он подчеркнул, что, когда вводишь ограничительные меры – в этом «виноват вирус», а когда ослабляешь - «виноват только ты один и вся ответственность на тебе».

Собянин отметил, что в данной ситуации очень важно почувствовать и выбрать правильный момент, чтобы начинать снимать ограничения. При этом градоначальник подчеркнул, что нельзя бесконечно «себя закупоривать в четырех стенах».

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска.

С 16 июня полноценно возобновила работу стоматология, также открываются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

В то же время жителей столицы власти призвали соблюдать режим самосохранения, а предприятия – выполнять санитарные требования. В Москве вероятность заражения Covid-19 снизилась, но не исчезла совсем. Решение об отмене других ограничений будут принимать дополнительно.

Согласно указу мэра Москвы, сроки снятия ограничений могут изменить. На это может повлиять эпидемиологическая ситуация.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- В Подмосковье за сутки умерли 26 человек с подтвержденным коронавирусом. За весь период скончались 728 человек.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065. В Подмосковье - 680.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.