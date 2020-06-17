РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Полный восьмикубовый контейнер мусора собрали в лесу во время субботника в поселке Пансионат «Клязьминское водохранилище» городского округа Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В среду в поселке Пансионат «Клязьминское водохранилище» состоялся субботник с участием лесников, сотрудников МКУ ТУ «Пироговский» и Контрольного управления администрации горокруга, в рамках которого вынесли ранее собранный местным жителем Алексеем Рябовым мусор, наполнив полный восьмикубовый контейнер.

«Наступила самоизоляция - апрель, май. Начал больше заниматься бегом. Нашел себе кружок на берегу второго Пироговского залива. Смотрю много мусора собралось. Люди отдыхают, оставляют, отходы накапливаются. За два месяца мы насобирали с супругой 55 пакетов мусора», - сказал Рябов.

Житель поселка ежедневно занимается плоггингом, собирая мусор в лесном массиве вдоль дорожек от поселка до бухты Пироговского залива.

«Сейчас есть новое популярное движение «плоггинг», Алексей Рябов – представитель этого движения, который, занимаясь спортом, осуществляет сбор мусора. Наведение чистоты и порядка на территории курируют органы местного самоуправления, поэтому я призываю наших жителей, кто хотел бы участвовать в наведении чистоты и порядка, обращайтесь в нашу администрацию, которая поможет вам это организовать. Объяснит и скажет, как правильно это сделать», - сказал исполняющий обязанности главы по ТУ «Пироговский» Алексей Калилин.