РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 июн. Центр культуры «Подмосковье» поселка Пироговский городского округа Мытищи проводит онлайн-конкурс гитаристов, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Самый огненный конкурс от МАУ ЦК «Подмосковье»! Бери гитару в руки и покажи себя в деле. Ведь мы объявляем челлендж «Инста_гитарист». Исполни свою любимую песню под гитарный аккомпанемент, выложи это в своем Instagram, поставь хештег #ИнстаГитарист и отметь Instagram-аккаунт ЦК «Подмосковье», - говорится в сообщении.

Конкурс проводится с 17 по 27 июня.