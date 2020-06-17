РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Остановочные пункты возле станций МЦД в Подольске переименуют до конца текущего года, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в связи с запуском Московских центральных диаметров (МЦД) для удобства граждан приняло решение о переименовании остановочных пунктов возле станций МЦД.

«Остановочный пункт «Станция Подольск» будет переименован в «Станция МЦД Подольск», а «Станция Силикатная» - в «Станция МЦД Силикатная». В наименования маршрутов регулярных перевозок в муниципальные реестры внесут изменения в срок до 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

Всего будут переименованы 11 остановочных пунктов на Московской железной дороге и три на Октябрьской железной дороге.