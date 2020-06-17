РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. Подольский центр занятости населения временно прекратил очный прием граждан, первичная регистрация и перерегистрация проходят дистанционно, сообщается в группе «Подольский центр занятости населения» в соцсети «ВКонтакте».

«С 16 июня очный прием граждан в Подольском центре занятости населения временно прекращен. Первичная регистрация граждан осуществляется дистанционно с использованием портала «Работа в России». О начале очного приема будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.

Перерегистрировать безработных граждан будут дистанционно. Специалисты центра занятости самостоятельно сделают запрос на факт осуществления трудовой деятельности.