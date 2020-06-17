РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В СНТ подмосковного Подольска водитель фургона сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде, ребенок получил сотрясение головного мозга, у него ушибы и ссадины, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

«16 июня в 15:35 в деревне Ордынцы водитель, управляя автомашиной Hyundai 27950В, двигаясь по территории СНТ «Москвич» в районе участка №62 совершил столкновение с велосипедом Stels, которым управлял восьмилетний мальчик. Ребенок выезжал с прилегающей территории на проезжую часть дороги справа налево по ходу движения транспорта», - говорится в сообщении.

В результате ДТП юный велосипедист получил сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины конечностей, ему назначено амбулаторное лечение. В момент наезда ребенок был один, без сопровождения взрослых и без средств пассивной защиты.

Во избежание подобных случаев нужно быть внимательными на проезжей части, выбирать скорость, которая позволит обеспечить водителю возможность постоянного контроля за дорожным движением, не пренебрегать ПДД.

Родители должны научить детей безопасному поведению в улично-дорожной среде, показать личный пример в применении средств пассивной защиты. Простые действия могут существенно повысить безопасность ребенка.