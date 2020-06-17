РИАМО - 17 июн. В театрах Москвы после снятия части ограничений возобновлены репетиции, ведется подготовка к открытию нового сезона, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В среду министр культуры России Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин посетили Театр Олега Табакова на Малой Сухаревской площади, где после временного перерыва возобновились репетиции спектаклей.

«Театральная Москва начинает подготовку к открытию нового сезона. В рамках очередного этапа смягчения ограничений со вчерашнего дня творческие коллективы могут проводить репетиции. Надеюсь, что эпидемиологическая ситуация позволит и в новом сезоне театры вновь распахнут свои двери для зрителей», – сказал Собянин.

Из-за пандемии коронаивруса Covid-19 в Москве с 17 марта были отменены все спектакли и иные мероприятия в театрах. Сотрудники заведений, включая артистов, перешли на дистанционный режим работы или находились в самоизоляции.

Ежегодная акция «Ночь театров» в этом году прошла в онлайн-формате, а ее зрителями стали 143,1 тысячи человек.

Также столичные театры публиковали в Сети архивные записи своих спектаклей, концертных программ, творческих встреч, лекций, а также проводили различные онлайн-программы, посвященные искусству театра.

Возобновление очных репетиций стало первым шагом к открытию полноценного театрального сезона, который обычно начинается в сентябре.

Точную дату возобновления работы московских театров определит мэр Москвы с учетом эпидемиологической обстановки. После возобновления работы театры должны будут обеспечить соблюдение мер, установленных Роспотребнадзором.

По предварительной информации, в планах городских театров до конца года стоит 59 премьер.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.