РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 июн. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции перед отделом по вопросам миграции в Домодедове установили ограничительные барьеры для соблюдения гражданами социальной дистанции, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу Домодедово.

«На прилегающей территории перед отделом по вопросам миграции на Каширском шоссе установлены ограничительные барьеры с целью соблюдения социальной дистанции гражданами, обратившимися за оказанием государственных услуг. В служебные помещения граждане запускаются по 10 человек. Для соблюдения общественного порядка и очередности на входе дежурят представители казачьей дружины и сотрудники патрульно-постовой службы», - говорится в сообщении.

Оказание госуслуг в сфере миграции проводится в штатном режиме с соблюдением мер безопасности.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам отдела по вопросам миграции: 8(999)010-33-99, 8(999)010-34-16; миграционного пункта №1: 8(496)796-43-57 и миграционного пункта №2: 8(496)792-64-14.