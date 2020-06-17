РИАМО (БАЛАШИХА) – 17 июн. На Главной улице в микрорайоне Ольгино открылась первая в Балашихе летняя веранда кофейни «Фудмаркет», проверка в рамках проекта «Народный контроль» серьезных нарушений санитарно-эпидемиологических норм не выявила, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Активисты проекта «Народный контроль» продолжают еженедельно контролировать объекты потребрынка и следить за выполнением санитарно-эпидемиологических норм и правил. Со среды начали инспектировать летние веранды ресторанов и кафе. Так, депутат Совета депутатов Балашихи Ульяна Кондрякова побывала в первой открывшейся после снятия ограничений летней веранде кофейни «Фудмаркет».

«У нас очередной этап выхода из пандемии. Недавно открылись кафе, рестораны, но только при условиях работы на улице. 16 июня в микрорайоне Ольгино открылась первая летняя веранда на 20 мест, и мы решили посмотреть, соблюдается ли социальная дистанция, масочный режим. В ходе рейда мы увидели, что здесь соблюдаются все меры безопасности: измеряют температуру сотрудникам, весь персонал ходит в масках и перчатках, проводится дезинфекция с использованием антисептиков», – сказала Кондрякова.

Она добавила, что единственным нарушением стало несоблюдение дистанции в 1,5 метра между столиками летней веранды, но персонал кофейни быстро исправил эту ситуацию, и в дальнейшем будет придерживаться правильной дистанции.

По словам управляющего кофейни «Фудмаркет» Артема Никольского, они стараются соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, которые обязательны для работы заведения, которому уже два года.

«В период пандемии наша кофейня не закрывалась и работала на вынос. Арендодатель пошел нам навстречу и сделал нулевой размер арендной платы. Мы применили также агрегаторы и смогли сохранить тем самым рабочие места. В нашем коллективе 16 человек. В период пандемии работало 8 из них. Мы рады, что смогли преодолеть этот кризис. Надеюсь, быстро вернемся к прежним показателям», м подчеркнул Никольский.

Открытие летних веранд в этом году было отложено в связи с пандемией коронавируса. Решением губернатора региона Андрея Воробьева работа летних веранд в Подмосковье разрешена с 12 июня. В Балашихе в ближайшее время откроется 10 летних веранд.

На одного человека должно быть 5 квадратных метров площади, расстояние между столиками – не менее 1,5 метров. Сотрудники ресторанов обязаны проводить санобработку столов после каждого посетителя и полную обработку помещений с интервалом в два часа.