РИАМО - 17 июн. Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера Михаила Ефремова, не согласна на денежную компенсацию от артиста, сообщается на сайте kp.ru.

Моральная компенсация и возмещение затрат на похороны, которые актер предлагает семье погибшего, могут останутся невостребованными. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев связался с братом Сергея Захарова, но тот все вопросы адресовал Александру Добровинскому, который защищает интересы пострадавшей стороны.

«Сегодня мы созвонились, Добровинский категорически отказался от любых денег. Мол, семье ничего не надо. Но как не надо? Я же вчера созванивался с братом, он не отказывался. У людей горе, плюс большие расходы. Мы хотели бы им помочь», — сказал Пашаев.

По его словам, он готов лично встретиться с Добровинским и обсудить условия компенсации.

Вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения на своей машине пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки. Водитель Сергей Захаров получил тяжелые ранения и позже умер в больнице.

Ранее Ефремов записал видеобращение, в котором принес извинения семье и пообещал, что не будет пользоваться связями с влиятельными знакомыми, чтобы смягчить наказание. Артист в настоящее время находится под домашним арестом. Ему грозит до 12 лет заключения.