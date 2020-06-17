РИАМО - 17 июн. Департамент здравоохранения Москвы проводит комплексную проверку по факту смерти девочки в Морозовской больнице, взятый анализ на Covid-19 у ребенка был отрицательный, сообщается на сайте столичного департамента.

«В Морозовскую детскую больницу девочка поступила на девятый день с начала заболевания. Ребенок госпитализирован в инфекционное боксированное отделение, где начато лечение, проводилось дообследование. После получения <…> отрицательного результата на Covid-19 она была переведена в отделение ревматологии с учетом развития признаков системного воспалительного заболевания», - говорится в сообщении.

Девочка была переведена в отделение реанимации из-за ухудшения состояния, где предпринимались все необходимые меры терапии и реанимации, но предотвратить летальный исход не удалось.

Департамент здравоохранения Москвы в настоящее время проводит комплексную проверку по данному случаю, оценивается качество оказания медицинской помощи на всех ее этапах, в том числе догоспитальном. Кроме того, создана специальная комиссия, в которую вошли главные внештатные специалисты по педиатрии, ревматологии, инфекционным болезням, анестезиологии и реаниматологии.

«По результатам вскрытия и работы комиссии, а также проведения специализированных тестов, патоморфологических и вирусологических исследований будут установлены окончательный диагноз и причина смерти ребенка», - добавляется в материале.

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Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

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