РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Двоих жителей подмосковного Красногорска задержали по подозрению в совершении разбойного нападения на мужчину, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу.

В дежурную часть УМВД России по Красногорску с заявлением обратился 37-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестные нанесли ему телесные повреждения и, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитили два мобильных телефона и фотоаппарат из его квартиры. Общая сумма материального ущерба составила 88 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления установили и задержали 19- и 24-летнего местных жителей. По данному факту следователем следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», - говорится в сообщении.

Красногорским городским судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.