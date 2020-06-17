РИАМО - 17 июн. Подмосковный Мининвест принял почти 2 тысячи обращений от предпринимателей с начала лета, в основном бизнес интересовался вопросами работы в условиях угрозы распространения коронавируса, сообщила РИАМО министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

«За две недели поступило 1878 обращений», - сказала Егорова.

По ее словам, по номеру горячей линии для бизнеса 0150 поступило 902 обращения. Еще 702 обращения поступило через офисы «Мой бизнес» и 274 - через аккаунты в социальных сетях.

В июне подмосковных предпринимателей больше всего интересовал вопрос, как подать уведомление о возобновлении деятельности после пандемии Covid-19, каким компаниям можно вернуться к работе и на каких условиях.

Кроме того, в Мининвест поступали просьбы о финансовой поддержке, например, предоставлении каникул на уплату налогов и арендных взносов. Также бизнесмены просили включить их компании в список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.

Егорова добавила, что все обращения находятся на контроле и не остаются без внимания. Подробная информация о мерах поддержки и организации работы предприятий в период пандемии доступна на инвестиционном портале Московской области.

Текстовая трансляция

17 ИЮНЯ

- Более 18 млн медицинских масок доставили из Москвы в регионы РФ. В регионы также доставили 700 тысяч защитных костюмов, 346 аппаратов неинвазивной вентиляции легких, 123 кислородных концентратора.

- Еще 979 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 19 319 заболевших.

- За сутки в России зарегистрировали 7843 случаев коронавирусной инфекции. В Москве - 1065.

- Свыше 2,2 тыс пациентов вылечились от Covid‑19 в столице. После курса лечения медики проводят специальные исследования.

- 48 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 434 человек с Covid-19.