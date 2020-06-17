РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Госавтоинспекторы выявили 10 нарушителей правил тонировки автомобилей в ходе тематического рейда в подмосковном Красногорске в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Инспекторы ОГИБДД УМВД России по Красногорску совместно с сотрудниками 11 батальона 1 полка ДПС (Северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области с 15 по 22 июня проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Тонировка», цель которого - выявление нарушений, связанных со стеклами автомобилей, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

«Семнадцатого июня было выявлено 10 нарушителей, которые управляли автомобилями, стекла которых были затонированы с нарушением регламента. Сотрудники ГИБДД предлагают автомобилистам устранить нарушение на месте», - сказал командир отдельной роты ДПС ОГБДД УМВД России по Красногорску Юрий Матыкин.

В отношении тех, кто отказывается это сделать, госавтоинспекторы составляют административный протокол и выписывают штраф в размере 500 рублей.

«По требованиям ГОСТ светопропускная способность лобового стекла автомобиля не должна быть меньше 75%, а передних боковых - 70%. Для подтверждения нарушения используется прибор ИСС-1», - заключается в материале.