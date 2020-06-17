РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 18 июня отключат горячую воду в трех домах на проспекте 50-летия Октября из-за ремонта, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«18 июня сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» проведут плановые работы на теплотрассе. Во время выполнения ремонта, с 9:00 до 15:00, не будет подаваться горячая вода в квартиры трех жилых домов по адресам: проспект 50-летия Октября, №№20, 20А, 22», - говорится в сообщении.

Управляющая компания просит с пониманием отнестись к временным неудобствам.