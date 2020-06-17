РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Член Общественной палаты РФ Игорь Шпектор провел выездуню проверку по обращениям жителей в подмосковном Красногорске в среду, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Председатель комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор встретился с главой Красногорска Эльмирой Хаймурзиной и провел выездную проверку по обращениям жителей в среду, 17 июня», - говорится в сообщении.

Жительница поселка Истра ранее обращалась в администрацию Красногорска по вопросам законности перепланировки соседнего жилого помещения двухквартирного дома и предоставления услуг водоснабжения и отопления ненадлежащего качества.

«По результатам проверки вопрос будет решен совместно администрацией округа и ресурсоснабжающими организациями. По поручению Госжилинспекции МО администрацией округа запрошена исходно-разрешительная документация на проведение работ у собственника квартиры, однако информация до настоящего времени не поступала», - отмечается в материале.

Также жителю улицы Пушкинской, который направлял обращения, касающиеся сбора и утилизации мусора, даны разъяснения.