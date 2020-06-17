РИАМО - 17 июн. Жаркая погода в Москве в среду побила суточный рекорд 1892 года, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
17 июня 1892 года воздух в Москве прогрелся до плюс 30,8 градуса.
«На 16:00 на ВДНХ зафиксировано плюс 31,1 градуса, что на 0,3 градуса больше прошлого рекорда. Тогда воздух прогрелся до 30,8 градуса», - сказал собеседник агентства.
Ранее Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве до вечера среды из-за крайне высокой температуры воздуха.
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