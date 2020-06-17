РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июн. Свыше 65 гектаров земли обработали от борщевика Сосновского в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Свыше 65 гектаров земли обработано от борщевика в Красногорске. В муниципалитете продолжаются работы по уничтожению ядовитого растения», - говорится в сообщении.

В среду борщевик Сосновского удалили в микрорайоне Опалиха, на территориях поселка Архангельское и в СНТ «Березка».

«В ближайшее время бороться с сорняком будут на муниципальных землях в горокруге Клин (там получил участки ряд многодетный семей Красногорска - ред.), Городском парке, в районе СНТ «Урожай» и дворах округа. Обработка ведется механическим (скашивание), химическим (обработка гербицидами) и комбинированным методами», - добавляется в материале.

Первый этап обработки завершится 20 июня. В этот период растения необходимо удалить, пока они не зацветут, чтобы не появились семена, которые могут поразить большие участки. Второй этап продлится до 20 августа.

На публичном портале Региональной геоинформационной системы Московской области (РГИС) размещена полная информация о территориях, на которых запланировано проведение мероприятий.

Оставить заявку на удаление борщевика можно на портале «Добродел» или при обращении в отдел реализации программ и экологии администрации Красногорска по телефону: 8(495)562-87-96.

Борщевик Сосновского является опасным растением. Его листья и плоды под влиянием солнечного света способны усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты и ожоги.